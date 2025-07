Riunire in un solo organismo nei cruciverba: la soluzione è Accorpare

Home / Soluzioni Cruciverba / Riunire in un solo organismo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riunire in un solo organismo' è 'Accorpare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCORPARE

Curiosità e Significato di Accorpare

Approfondisci la parola di 9 lettere Accorpare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Accorpare? Accorpare significa unire o raggruppare più elementi in un unico organismo, spesso per semplificare o rendere più efficiente un insieme di cose o persone. È un termine usato in vari contesti, come aziende, enti o gruppi, per indicare la fusione o l'integrazione. In sostanza, si tratta di mettere insieme per creare un'entità più grande e coesa, favorendo collaborazione e sinergia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Studiano i tessuti dell organismoLa teme solo chi ci credeUn vinile con solo pochi braniRiunire personeArrivi con solo tre lettere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Accorpare

Hai trovato la definizione "Riunire in un solo organismo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

R Roma

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V Ù T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRTÙ" VIRTÙ

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.