Le indossano gli uomini che vestono formale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le indossano gli uomini che vestono formale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRAVATTE

Significato/Curiosita : Le indossano gli uomini che vestono formale

Cerimonia, gli ufficiali vestono una fascia alla vita di seta cremisi e spalline di filo intrecciato; gli ufficiali generali invece indossano fascia dorata... Collo strisce di tessuto, cravatte di pizzo o jabot, che richiedevano molto tempo e fatica per essere indossati. queste cravatte erano spesso legate da stringhe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

