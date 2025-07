Ritrovo d impenitenti giocatori nei cruciverba: la soluzione è Bisca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ritrovo d impenitenti giocatori' è 'Bisca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISCA

Curiosità e Significato di Bisca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bisca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bisca.

Perché la soluzione è Bisca? BISCA è un gioco di carte molto diffuso in Italia, simile alla briscola, che richiede abilità e strategia. Il termine può anche indicare un incontro tra giocatori non pentiti, pronti a sfidarsi ancora. In entrambi i casi, rappresenta momenti di svago e socializzazione, dove l’abilità si combina con il divertimento. Insomma, la bisca è un classico intramontabile per gli appassionati di carte.

Come si scrive la soluzione Bisca

La definizione "Ritrovo d impenitenti giocatori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

