Protetto, custodito nei cruciverba: la soluzione è Difeso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Protetto, custodito' è 'Difeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIFESO

Curiosità e Significato di Difeso

Vuoi sapere di più su Difeso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Difeso.

Perché la soluzione è Difeso? Difeso indica qualcosa o qualcuno che è protetto e custodito con cura, al sicuro da eventuali rischi o minacce. È come avere una barriera che garantisce tranquillità e sicurezza. La parola sottolinea l’attenzione nel mantenere intatto e tutelato ciò che si tiene sotto protezione, offrendo pace e serenità a chi ne gode. È un termine che trasmette affidabilità e cura nell’assicurare la tutela di ciò che conta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È custodito a Fort KnoxUna confezione con il prodotto protetto da plasticaUn cannone protetto e rotanteLocalità siciliana col duomo protetto dall UNESCOProtetto da Igea

Come si scrive la soluzione Difeso

D Domodossola

I Imola

F Firenze

E Empoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I A B O R T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABITATORI" ABITATORI

