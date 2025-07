Per districarla si cerca il bandolo nei cruciverba: la soluzione è Matassa

MATASSA

Curiosità e Significato di Matassa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Matassa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Matassa? Una matassa è un gomitolo di filo, spaghi o stoffa arrotolato, spesso utilizzato per tessere o cucire. La sua forma compatta permette di conservare e gestire facilmente i materiali prima di usarli. Quando si cerca di districarla, bisogna trovare il bandolo, ovvero l'inizio del filo, per sbrogliare i grovigli. In breve, la matassa rappresenta un mondo di possibilità creative da srotolare passo dopo passo.

Come si scrive la soluzione Matassa

Stai cercando la risposta alla definizione "Per districarla si cerca il bandolo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

