Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero nei cruciverba: la soluzione è Petrolato

Home / Soluzioni Cruciverba / Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero' è 'Petrolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETROLATO

Curiosità e Significato di Petrolato

La soluzione Petrolato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Petrolato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Petrolato? Il petrolato è una sostanza cerosa ottenuta dai residui della raffinazione del petrolio, comunemente chiamato oro nero. Spesso usato in cosmetica e medicina, ha proprietà protettive e idratanti. La sua consistenza morbida e la provenienza dall'industria energetica lo rendono versatile per vari utilizzi. In sostanza, il petrolato è un prodotto naturale derivato dal petrolio, apprezzato per le sue molte applicazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pasta da minestroneSi compie attraverso un fiumeChe si snoda attraverso la più grande regione russaLa piastra senza pastaLa pasta con le melanzane della cucina siciliana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Petrolato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A Z O E R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AZIONARE" AZIONARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.