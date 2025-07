Nave medievale utilizzata per gli assalti alle fortezze costiere nei cruciverba: la soluzione è Barbotta

BARBOTTA

Curiosità e Significato di Barbotta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Barbotta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Barbotta? La barbotta è una struttura medievale, una piattaforma costruita in modo da poter essere lanciata contro le mura nemiche durante gli assalti alle fortezze costiere. Essa fungeva da punto di appoggio per gli attaccanti, facilitando il bombardamento e l'assalto. Utilizzata nelle guerre medievali, rappresenta un esempio di ingegnosità militare dell’epoca e di come si affrontavano i forti avversari.

Come si scrive la soluzione Barbotta

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

