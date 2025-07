Mutare l itinerario marino o aereo nei cruciverba: la soluzione è Dirottare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mutare l itinerario marino o aereo' è 'Dirottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIROTTARE

Curiosità e Significato di Dirottare

La parola Dirottare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dirottare.

Perché la soluzione è Dirottare? Dirottare significa deviare o cambiare rotta, spesso in modo improvviso o non previsto. Può riferirsi a un aereo o a una nave che vengono indirizzati su un percorso diverso dal normale, per motivi di emergenza, sicurezza o strategia. È un termine usato anche in senso più ampio, come cambiare direzione o obiettivo in un progetto o in una situazione.

L aereo effettua quello tecnicoUn veloce aereoViaggio in aereoLa imbarca chi prende l aereoCavalluccio marino

Come si scrive la soluzione Dirottare

Hai davanti la definizione "Mutare l itinerario marino o aereo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R T A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIRATI" PIRATI

