La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Muovono le marionette' è 'Fili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILI

Curiosità e Significato di Fili

Hai risolto il cruciverba con Fili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Fili.

Perché la soluzione è Fili? Fili sono i sottili fili di seta o cotone che muovono le marionette, permettendo di controllare i personaggi sul palco. Simbolicamente, rappresentano anche le connessioni invisibili che influenzano le azioni e le decisioni. Spesso usati come metafora per i legami nascosti che determinano eventi e comportamenti. In breve, i fili sono l’elemento che dà vita e movimento alle marionette, sia letteralmente che figurativamente.

Come si scrive la soluzione Fili

Hai davanti la definizione "Muovono le marionette" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

