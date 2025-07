Monumenti funerari noti in tutto il mondo nei cruciverba: la soluzione è Piramidi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Monumenti funerari noti in tutto il mondo' è 'Piramidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIRAMIDI

Curiosità e Significato di Piramidi

La parola Piramidi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piramidi.

Perché la soluzione è Piramidi? Le piramidi sono imponenti monumenti funerari costruiti dagli antichi Egizi, famosi in tutto il mondo per la loro maestosità e mistero. Servivano a custodire i corpi dei faraoni e dei nobili, simbolo di potere e religiosità. Queste strutture affascinano ancora oggi per la loro architettura avanzata e il loro significato spirituale, rappresentando un ponte tra vita e oltre.

Come si scrive la soluzione Piramidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Monumenti funerari noti in tutto il mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

D Domodossola

I Imola

