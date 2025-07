Monticello di sabbia nei cruciverba: la soluzione è Duna

DUNA

Curiosità e Significato di Duna

Perché la soluzione è Duna? Una duna è un accumulo di sabbia spostato dal vento, formando piccole colline naturali. Si trovano spesso in spiagge o deserti, creando paesaggi affascinanti e mutevoli. Le dune sono importanti per l’ecosistema, proteggendo le coste dall’erosione e ospitando specie uniche. La loro forma e dimensione variano a seconda delle condizioni ambientali, rendendole vere e proprie meraviglie della natura.

Come si scrive la soluzione Duna

Hai trovato la definizione "Monticello di sabbia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

U Udine

N Napoli

A Ancona

