La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo emanava l imperatore' è 'Editto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDITTO

Curiosità e Significato di Editto

La soluzione Editto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Editto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Editto? Editto è un decreto ufficiale emanato da un sovrano o un'autorità pubblica, spesso con valore legislativo o amministrativo. È uno strumento per comunicare decisioni importanti, come ordini o norme da seguire. La parola deriva dal latino e indica un documento di grande rilevanza pubblica, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia politica e civile. Conoscere l’editto aiuta a capire come si sono sviluppate le leggi nel passato.

Come si scrive la soluzione Editto

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo emanava l imperatore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

