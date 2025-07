Li collezionano i filatelici nei cruciverba: la soluzione è Francobolli

FRANCOBOLLI

Curiosità e Significato di Francobolli

La parola Francobolli è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Francobolli.

Perché la soluzione è Francobolli? I francobolli sono piccoli adesivi che si acquistano per poter spedire lettere e pacchi. Sono anche oggetti da collezione per appassionati di filatelia, apprezzati per le loro immagini e storie. La parola francobolli indica quindi i timbri ufficiali usati per pagare il servizio postale e i pezzi di raccolta dedicati a questa passione. Sono un affascinante ponte tra comunicazione e storia.

Come si scrive la soluzione Francobolli

La definizione "Li collezionano i filatelici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

B Bologna

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C N C I L C T I O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIOCCOLATINI" CIOCCOLATINI

