Legato... ferreamente nei cruciverba: la soluzione è Incatenato

INCATENATO

Curiosità e Significato di Incatenato

Perché la soluzione è Incatenato? Incatena significa collegare o mettere insieme elementi in modo continuo e senza interruzioni, come catene collegate tra loro. È un termine che richiama l’idea di unione stretta e duratura, spesso usato in contesti sia fisici che figurativi. Quando qualcosa è incatenato, è vincolato o collegato in modo inesorabile, creando un legame forte che difficilmente si scioglie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il poeta legato a George SandLegato a fioccoÈ strettamente legato alla musicaStringe ferreamenteLegato ad un accordo o un contratto

Come si scrive la soluzione Incatenato

Hai davanti la definizione "Legato... ferreamente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R E O P R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORPORE" TORPORE

