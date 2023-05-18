Legato a fiocco

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Legato a fiocco' è 'Annodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANNODATO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Legato a fiocco
  • Risposta: ANNODATO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AOAO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Annodato? Un fiocco è un modo elegante di legare nastri o stringhe, creando una forma decorativa. Quando si parla di qualcosa annodato, si fa riferimento a un oggetto che è stato strettamente legato, spesso con cura e attenzione ai dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Legato a fiocco: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Legato a fiocco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Annodato. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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