Legato a fiocco

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Legato a fiocco' è 'Annodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N N O D A T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Legato a fiocco

Legato a fiocco Risposta: ANNODATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O A O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Annodato? Un fiocco è un modo elegante di legare nastri o stringhe, creando una forma decorativa. Quando si parla di qualcosa annodato, si fa riferimento a un oggetto che è stato strettamente legato, spesso con cura e attenzione ai dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Legato a fiocco: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Legato a fiocco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Annodato. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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