Legato a fiocco
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Legato a fiocco' è 'Annodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Legato a fiocco
- Risposta: ANNODATO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AOAO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Annodato? Un fiocco è un modo elegante di legare nastri o stringhe, creando una forma decorativa. Quando si parla di qualcosa annodato, si fa riferimento a un oggetto che è stato strettamente legato, spesso con cura e attenzione ai dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Legato a fiocco: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Legato a fiocco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Annodato. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.