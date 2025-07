Le feste... imposte nei cruciverba: la soluzione è Comandate

Home / Soluzioni Cruciverba / Le feste... imposte

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le feste... imposte' è 'Comandate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMANDATE

Curiosità e Significato di Comandate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Comandate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Comandate.

Perché la soluzione è Comandate? Comandate deriva dal verbo comandare e indica un’azione di dare ordini o direttive con autorità. È come quando il capo impone cosa fare, e gli altri devono seguire. La parola suggerisce quindi un senso di controllo e autorità, spesso usata in contesti militari, aziendali o anche nelle feste, dove alcune decisioni vengono decise e fatte rispettare. In definitiva, comandate rappresenta il gesto di impartire ordini con fermezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Imposte doganaliDispensato dalle imposteLe imposte degli armadiettiLe feste che non riguardano la ChiesaImposte dalle circostanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Comandate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le feste... imposte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C D I I S A F P E R O S L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARADISO FISCALE" PARADISO FISCALE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.