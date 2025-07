La misura che protegge da eventuale danno nei cruciverba: la soluzione è Cautelare

CAUTELARE

Curiosità e Significato di Cautelare

Approfondisci la parola di 9 lettere Cautelare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cautelare? CAUTELARE significa adottare misure preventive per evitare danni o problemi futuri. È come mettere in atto accorgimenti che proteggono qualcosa di prezioso, prevenendo situazioni indesiderate o rischiose. Utilizzata spesso in ambito legale, assicurativo o quotidiano, questa parola sottolinea l’importanza di agire con prudenza e attenzione. In sostanza, si tratta di prendersi cura e tutelarsi prima che si verifichino eventuali inconvenienti.

Come si scrive la soluzione Cautelare

Hai davanti la definizione "La misura che protegge da eventuale danno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

U Udine

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

