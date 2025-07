La famosa acconciatura di Roberto Baggio nei cruciverba: la soluzione è Codino

CODINO

Curiosità e Significato di Codino

Perché la soluzione è Codino? Il termine codino indica una pettinatura in cui i capelli sono raccolti e legati in una coda, spesso posta nella parte posteriore della testa. È un'acconciatura semplice e versatile, molto diffusa tra bambini e sportivi. La sua popolarità è aumentata grazie anche a personaggi famosi come Roberto Baggio, che ha reso celebre questa semplice ma riconoscibile chioma.

Come si scrive la soluzione Codino

Stai cercando la risposta alla definizione "La famosa acconciatura di Roberto Baggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

