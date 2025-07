La Casa automobilistica della Ypsilon nei cruciverba: la soluzione è Lancia

LANCIA

Curiosità e Significato di Lancia

Vuoi sapere di più su Lancia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Lancia.

Perché la soluzione è Lancia? Lancia è un'azienda automobilistica italiana, famosa per modelli eleganti e innovativi come la Ypsilon. Fondata nel 1906, rappresenta l'eccellenza del design e della tecnologia made in Italy nel settore auto. La sua storia è intrecciata con l'idea di originalità e stile distintivo, caratteristiche che ancora oggi la rendono un simbolo nel mondo dell'automobilismo.

Come si scrive la soluzione Lancia

La definizione "La Casa automobilistica della Ypsilon" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

