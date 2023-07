Un rappresentante della Casa automobilistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rappresentante della Casa automobilistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CONCESSIONARIO

Significato/Curiosità : Un rappresentante della Casa automobilistica

Il "concessionario" è un rappresentante ufficiale di una casa automobilistica che vende veicoli nuovi e usati. Svolge un ruolo fondamentale nel settore dell'automobile, offrendo una vasta gamma di modelli e marche di automobili ai potenziali acquirenti. I concessionari lavorano direttamente con i clienti, fornendo informazioni sui veicoli, assistenza nella scelta del modello giusto e gestendo l'intero processo di vendita. Oltre alla vendita di automobili, i concessionari offrono spesso servizi di assistenza, manutenzione e ricambi. Sono punti di riferimento per gli appassionati di automobili, offrendo consulenza professionale e supporto ai clienti lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

