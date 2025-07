La carta... con linee nei cruciverba: la soluzione è Rigata

RIGATA

Curiosità e Significato di Rigata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rigata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rigata.

Perché la soluzione è Rigata? Rigata indica qualcosa che presenta linee o strisce, come la superficie di un foglio con rigature o un tessuto con motivi a strisce. È un termine comune per descrivere oggetti o materiali caratterizzati da linee parallele o disegni lineari, spesso usato anche in ambito grafico o sartoriale. In questo modo, ci aiuta a riconoscere facilmente superfici con un motivo a linee distintive.

Come si scrive la soluzione Rigata

Non riesci a risolvere la definizione "La carta... con linee"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N G R A T Mostra soluzione



