Il museo della Venere di Milo nei cruciverba: la soluzione è Louvre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il museo della Venere di Milo' è 'Louvre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOUVRE

Curiosità e Significato di Louvre

Perché la soluzione è Louvre? Il Louvre è uno dei musei più celebri al mondo, situato a Parigi, famoso per la sua vasta collezione di opere d’arte, tra cui la celebre Venere di Milo. È un simbolo di cultura e storia, ospitando capolavori che attraversano i secoli. Visitare il Louvre significa immergersi in un viaggio tra arte, storia e bellezza, rendendolo una tappa imperdibile per ogni appassionato.

Come si scrive la soluzione Louvre

L Livorno

O Otranto

U Udine

V Venezia

R Roma

E Empoli

