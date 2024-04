La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il museo con la Venere di Milo. LOUVRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Il Museo del Louvre (in francese Musée du Louvre, AFI: /my'ze dy luv/) di Parigi, in Francia, è uno dei più celebri musei del mondo e il primo per numero di visitatori (9,6 milioni nel 2019). Si trova sulla rive droite, nel I arrondissement, tra la Senna e rue de Rivoli.

pendant m inv

sinonimo di orecchino, gioiello: usato nel caso di gioiello che si porta appeso a una collana o bracciale oggetto o persona somigliante ad altri, una copia nello stesso stile; può riferirsi sia a quadri, che ad accessori di abbigliamento fare da pendant a Tizio , essere il pendant di Cornelia

, Il tal quadro con mazzo di iris doveva essere il pendant di quello raffigurante un mazzo di girasoli poiché si trovavano un tempo nella stessa sala indica un oggetto destinato a formare una coppia con un altro; la coppia deve avere una coerenza per colore, stile, argomento, finalità o altro elemento unificante gemello, copione, replica, abbinato, abbinamento, corollario, completamento

pen | dant

IPA: /pan'dan/

dal francese pendant, propriamente participio presente di pendre, e dunque "pendente", utilizzato in francese anche come sostantivo, per riferirsi, in oreficeria, a orecchini pendenti o elementi preziosi complementari che sono apposti o pendono da altri gioielli; ma, secondo un uso proprio anche del francese, questa parola ha acquistato il significato figurato di corrispondente, complemento, abbinamento. Plausibilmente questa estensione di significato è stata mutuata proprio dalle coppie di orecchini, o dai monili pensati per essere portati assieme

compagno, complementare, coppia, corrispondenza, gemello, riscontro, simmetria, sosia