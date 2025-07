Il Marco ex calciatore del famoso urlo nel 1982 nei cruciverba: la soluzione è Tardelli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Marco ex calciatore del famoso urlo nel 1982' è 'Tardelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARDELLI

Curiosità e Significato di Tardelli

La parola Tardelli è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tardelli.

Perché la soluzione è Tardelli? Tardelli è un ex calciatore italiano celebre per il suo gol nel 1982, durante la finale del Mundial, simbolo di passione e determinazione. La sua grinta e il suo urlo iconico hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano, rendendolo un vero eroe nazionale. Un nome che evoca emozioni intense e ricordi di un'epoca indimenticabile per gli appassionati.

Come si scrive la soluzione Tardelli

Stai cercando la risposta alla definizione "Il Marco ex calciatore del famoso urlo nel 1982"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I U C T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TACIUTE" TACIUTE

