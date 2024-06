È famoso per il suo urlo

: Rappresenta l'archetipo del bambino selvaggio allevato nella giungla dalle scimmie, che ritorna in seguito alla civilizzazione solo per rifiutarla in buona parte e tornare nella natura selvaggia nelle vesti di eroe ed avventuriero. È apparso per la prima volta nel romanzo Tarzan delle Scimmie (Tarzan of the Apes, pubblicato originariamente nell'ottobre del 1912 sulla rivista The All-Story e in volume nel 1914) e in seguito in 23 storie e in innumerevoli opere su altri media, autorizzate o meno. Tarzan è un personaggio immaginario inventato da Edgar Rice Burroughs.

Italiano: Sostantivo: tarzanino m (pl.: tarzanini) . (gergale) lo stesso che tarzanello;. Pronuncia: /tar.dza'ni.no/ . Sillabazione: tar | za | nì | no . Etimologia / Derivazione: Diminutivo di Tarzan come "tarzanello" (vedi). .