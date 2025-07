Il baby corta camicia da notte nei cruciverba: la soluzione è Doll

DOLL

Curiosità e Significato di Doll

La parola Doll è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Doll.

Perché la soluzione è Doll? DOLL è il termine inglese che significa bambola, un giocattolo o figura decorativa spesso usata come oggetto di collezione. Nelle parole crociate o enigmistica, rappresenta anche qualcosa di delicato, fragile e adorabile, come un bambino o una bambina. In questo caso, si lega all'immagine di una piccola che indossa una camicia da notte, simbolo di innocenza e tenerezza.

Come si scrive la soluzione Doll

Stai cercando la risposta alla definizione "Il baby corta camicia da notte"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D D N O O O T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONDO DONI" TONDO DONI

