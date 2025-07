Gode nel fare soffrire nei cruciverba: la soluzione è Sadico

SADICO

Curiosità e Significato di Sadico

Hai risolto il cruciverba con Sadico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sadico.

Perché la soluzione è Sadico? Sadico indica una persona che prova piacere nel causare sofferenza agli altri, trovando soddisfazione nel fare del male. È un termine usato in psicologia per descrivere un comportamento intenzionale e spesso disturbante, che può manifestarsi in vari contesti relazionali o sociali. Chi è sadico trae una sorta di piacere dalla sofferenza altrui, rendendo questa caratteristica particolarmente negativa e difficile da tollerare.

Come si scrive la soluzione Sadico

Non riesci a risolvere la definizione "Gode nel fare soffrire"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

