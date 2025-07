Gli animali come tigri e leoni nei cruciverba: la soluzione è Felini

Gli animali come tigri e leoni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli animali come tigri e leoni' è 'Felini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELINI

Curiosità e Significato di Felini

La soluzione Felini di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Felini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Felini? Il termine felini si riferisce alla famiglia di grandi e piccoli felini, come tigri, leoni, gatti domestici e altri. È un gruppo di mammiferi carnivori caratterizzati da agilità, artigli retrattili e sensi acuti. Questi animali condividono tratti genetici e comportamentali, rendendo il termine un modo per indicare tutte le creature appartenenti a questa affascinante famiglia.

Come si scrive la soluzione Felini

Se "Gli animali come tigri e leoni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O S T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESORT" RESORT

