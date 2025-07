Fa gambe per i tavolini nei cruciverba: la soluzione è Tornitore

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa gambe per i tavolini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa gambe per i tavolini' è 'Tornitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORNITORE

Curiosità e Significato di Tornitore

La soluzione Tornitore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tornitore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tornitore? Il termine tornitore indica un artigiano o un operatore specializzato nell'uso di torni per modellare, rifinire o creare pezzi di metallo, legno o plastica. È fondamentale in lavorazioni meccaniche, dove si scolpiscono componenti precisi e di qualità. Se ti interessa l’artigianato o la produzione industriale, conoscere il ruolo del tornitore apre una finestra su un mondo di precisione e manualità esperta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno gambe di tavoliniNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tornitore

Se "Fa gambe per i tavolini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P R O S I T E E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POSTERIORE" POSTERIORE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.