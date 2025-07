Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1 nei cruciverba: la soluzione è Safetycar

Home / Soluzioni Cruciverba / Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1' è 'Safetycar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAFETYCAR

Curiosità e Significato di Safetycar

La soluzione Safetycar di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Safetycar per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Safetycar? Safetycar è la vettura che entra in pista durante una gara di Formula 1 per rallentare i bolidi e garantire la sicurezza di piloti e assistenti in caso di incidente o condizioni pericolose. La sua presenza permette di gestire situazioni di emergenza senza compromettere l'incolumità di tutti, assicurando che la gara possa riprendere in modo sicuro e ordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: car: entra in pista per rallentare i bolidi di F 1L auto di serie seguita in pista dai bolidi di Formula UnoOstacolo per rallentare le auto in pistaEntra in pista quando ne esce qualcuno ingUna pista per piccoli bolidi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Safetycar

Se "Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

F Firenze

E Empoli

T Torino

Y Yacht

C Como

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M S A A O I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALAMOIA" SALAMOIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.