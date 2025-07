Crescono a vista d occhio nei cruciverba: la soluzione è Funghi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Crescono a vista d occhio' è 'Funghi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUNGHI

Curiosità e Significato di Funghi

La soluzione Funghi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Funghi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Funghi? Crescono a vista d'occhio indica qualcosa che aumenta rapidamente e in modo evidente, come i funghi che spuntano improvvisamente dopo la pioggia. La parola chiave qui è fungi, che si sviluppano velocemente in ambienti umidi e boschivi, dando l'idea di un'espansione rapida e visibile. È un modo figurato per descrivere un fenomeno che si manifesta in modo immediato e sorprendente.

Come si scrive la soluzione Funghi

Hai trovato la definizione "Crescono a vista d occhio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

U Udine

N Napoli

G Genova

H Hotel

I Imola

