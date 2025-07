Corazzato come può esserlo un furgone nei cruciverba: la soluzione è Blindato

BLINDATO

Curiosità e Significato di Blindato

Perché la soluzione è Blindato? Blindato indica qualcosa o qualcuno protetto da una robusta armatura o da misure di sicurezza avanzate, come un veicolo rinforzato contro attacchi o intrusioni. È spesso usato per descrivere automobili o edifici altamente difesi, garantendo massima protezione. In parole semplici, essere blindato significa essere al riparo da rischi o minacce, assicurando tranquillità e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Blindato

Hai trovato la definizione "Corazzato come può esserlo un furgone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

L Livorno

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

