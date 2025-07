Consentono di virare nei cruciverba: la soluzione è Timoni

TIMONI

Curiosità e Significato di Timoni

Approfondisci la parola di 6 lettere Timoni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Timoni? Timoni sono strumenti di controllo e direzione, usati per guidare le imbarcazioni nel mare. Permettono di virare, cioè cambiare rotta, adattandosi alle condizioni del vento e delle correnti. In senso figurato, rappresentano la capacità di prendere decisioni decisive e orientare il proprio percorso. Sono simbolo di guida e autonomia, fondamentali per navigare con sicurezza.

Come si scrive la soluzione Timoni

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I A I N E C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LANCIERI" LANCIERI

