Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro nei cruciverba: la soluzione è Alchimia

ALCHIMIA

Curiosità e Significato di Alchimia

Perché la soluzione è Alchimia? L'alchimia è un'arte antica che mirava a trasformare metalli comuni, come il piombo, in oro, attraverso processi misteriosi e simbolici. Spesso associata a ricerche di saggezza e immortalità, rappresenta anche una ricerca interiore di perfezione e trasformazione personale. In sintesi, l'alchimia è l'antico tentativo di convertire ciò che è ordinario in qualcosa di straordinario, un viaggio tra scienza e spiritualità.

Come si scrive la soluzione Alchimia

A Ancona

L Livorno

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

I Imola

A Ancona

