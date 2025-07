Bonificate dagli artificieri nei cruciverba: la soluzione è Sminate

Home / Soluzioni Cruciverba / Bonificate dagli artificieri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bonificate dagli artificieri' è 'Sminate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMINATE

Curiosità e Significato di Sminate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sminate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sminate.

Perché la soluzione è Sminate? Sminate deriva dal verbo smainare, che significa eliminare o disinnescare ordigni esplosivi con l'aiuto degli artificieri. È un termine utilizzato nel contesto militare e di sicurezza per indicare l'azione di bonificare aree minacciate da bombe o altri dispositivi per garantire la sicurezza delle persone. In sostanza, rappresenta un intervento fondamentale per la protezione civile e la pace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un verbo da artificieriLe paludi laziali bonificateQuelle pontine furono bonificate negli anni 30

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sminate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bonificate dagli artificieri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E I G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIGIE" LIGIE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.