Le paludi laziali bonificate nei cruciverba: la soluzione è Pontino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le paludi laziali bonificate' è 'Pontino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONTINO

Perché la soluzione è Pontino? Il termine Pontino si riferisce a chi proviene o lavora nelle paludi laziali bonificate, un'area trasformata in terre fertili grazie a importanti opere di bonifica. Questa parola richiama il territorio del Lazio tra Roma e Latina, noto per la sua storia di recupero ambientale e sviluppo agricolo. In definitiva, Pontino rappresenta un simbolo di rinascita e progresso per questa affascinante regione italiana.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

