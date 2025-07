Attore che... fa tutto lui nei cruciverba: la soluzione è Mattatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Attore che... fa tutto lui

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attore che... fa tutto lui' è 'Mattatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATTATORE

Curiosità e Significato di Mattatore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mattatore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mattatore.

Perché la soluzione è Mattatore? MATTATORE è un termine dialettale italiano che indica una persona che si prende cura di tutto da sola, senza coinvolgere altri. Deriva dall’espressione attore che fa tutto lui, sottolineando l’atteggiamento di chi si impegna in ogni compito con grande autonomia e determinazione. È usato spesso in modo scherzoso per descrivere qualcuno molto indipendente o un po’ invadente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fa chi prende tutto quello che puòGesto che fa l attore al termine della pièceBuono a nulla incapace in tutto quello che faAttore che fa sbellicareLa piazza che si fa spazzando via tutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mattatore

Hai davanti la definizione "Attore che... fa tutto lui" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I A I L L F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILIALE" FILIALE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.