La Soluzione ♚ Gesto che fa l attore al termine della pièce La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INCHINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INCHINO

Significato della soluzione per: Gesto che fa l attore al termine della piece L'inchino è l'atto di piegare il torso e la testa come gesto di rispetto verso un'altra persona o un simbolo importanti. Il gesto è particolarmente presente nella cultura asiatica ma anche tipico della nobiltà e dell'aristocrazia di molti paesi europei. Esso è utilizzato anche in contesti religiosi, come forma di venerazione e rispetto. Talvolta il gesto è limitato ad abbassare la testa come in Indonesia, anche se le diverse culture prescrivono un grado di inchino diverso a seconda delle occasioni.

Altre Definizioni con inchino; gesto; attore; termine; pièce;