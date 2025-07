Antico nome dell ltalia nei cruciverba: la soluzione è Enotria

Home / Soluzioni Cruciverba / Antico nome dell ltalia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico nome dell ltalia' è 'Enotria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENOTRIA

Curiosità e Significato di Enotria

Hai risolto il cruciverba con Enotria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Enotria.

Perché la soluzione è Enotria? Enotria è il nome antico che indicava le terre dell'Italia meridionale, in particolare la regione della Campania e la Calabria, famosa fin dall'antichità per la produzione di vino. La parola deriva dal greco Oinon Otrón, ovvero terra del vino, sottolineando il ruolo storico di questa zona come patria di vini pregiati e ricchi di tradizione. Un richiamo alle radici enologiche del nostro paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Antico nome dell ItaliaEra l antico nome della capitale dell EstoniaUn antico popolo dell Italia centraleAntico nome della DalmaziaIl nome attuale dell Honduras Britannico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Enotria

Hai davanti la definizione "Antico nome dell ltalia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I A A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGLAIA" AGLAIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.