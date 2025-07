Angolo che misura 180 gradi nei cruciverba: la soluzione è Piatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Angolo che misura 180 gradi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Angolo che misura 180 gradi' è 'Piatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTO

Curiosità e Significato di Piatto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Piatto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piatto? Un piatto è un oggetto di forma rotonda, usato in cucina per servire e mangiare cibi. La sua forma, che misura 180 gradi, rappresenta un mezzo cerchio, simbolo di completezza e praticità nel pranzo quotidiano. È un elemento indispensabile per presentare i pasti con eleganza e funzionalità, rendendo ogni pasto più piacevole e organizzato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L angolo di 180 gradiMisura più di 90 gradiUnità di misura del sistema internazionale per l angolo solidoI gradi di un angolo rettoL angolo di 90 gradi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piatto

Hai trovato la definizione "Angolo che misura 180 gradi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O N E V A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAVONE" PAVONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.