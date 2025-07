Ambisce a diventare titolare nei cruciverba: la soluzione è Riserva

RISERVA

Curiosità e Significato di Riserva

Vuoi sapere di più su Riserva? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Riserva.

Perché la soluzione è Riserva? Riserva indica qualcosa tenuto da parte o riservato per un uso futuro, come un bene, uno spazio o un diritto. È anche un termine usato per riferirsi a una riserva naturale o una riserva di talento. Nel contesto lavorativo, può rappresentare un'opportunità o una posizione che si aspetta di ottenere. Quindi, quando si parla di ambire a diventare titolare, si può pensare a una posizione di rilievo già riservata a qualcuno.

Come si scrive la soluzione Riserva

Stai cercando la risposta alla definizione "Ambisce a diventare titolare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

A Ancona

