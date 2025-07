Una storica dinastia cinese nei cruciverba: la soluzione è Liao

LIAO

Curiosità e Significato di Liao

Perché la soluzione è Liao? Liao è il nome di una storica dinastia cinese che regnò dal X al XII secolo, nota per aver unito popolazioni diverse sotto il suo controllo e per aver lasciato importanti testimonianze culturali e artistiche. La sua influenza si estese attraverso il Nord della Cina e parte della Mongolia, contribuendo a plasmare il panorama storico del paese. Una vera pietra miliare nella storia cinese.

Come si scrive la soluzione Liao

L Livorno

I Imola

A Ancona

O Otranto

