NINFEA

Curiosità e Significato di Ninfea

Vuoi sapere di più su Ninfea? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ninfea.

Perché la soluzione è Ninfea? La parola ninféea indica una pianta acquatica, comunemente nota come ninfea, che cresce in acque calme e profonde. Le sue foglie galleggiano sulla superficie e i fiori colorati emergono tra le piante, creando paesaggi da sogno. Il termine deriva dal greco nepe (acqua) e faia (splendore). È un simbolo di purezza e bellezza legata agli ambienti acquatici.

Come si scrive la soluzione Ninfea

N Napoli

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

A Ancona

