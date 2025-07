Un vento del nord nei cruciverba: la soluzione è Tramontana

TRAMONTANA

Curiosità e Significato di Tramontana

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Tramontana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tramontana? La tramontana è un vento forte e freddo che soffia dal nord, soprattutto nelle regioni italiane come Liguria e Toscana. È noto per il suo carattere deciso e per il clima più rigido che porta con sé. Spesso viene associato a giornate limpide e cieli sereni, ma può anche creare mareggiate e condizioni difficili in mare. La tramontana è un elemento naturale che caratterizza il paesaggio e il clima del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Tramontana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un vento del nord", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

