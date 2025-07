Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza nei cruciverba: la soluzione è Creso

CRESO

Curiosità e Significato di Creso

Vuoi sapere di più su Creso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Creso.

Perché la soluzione è Creso? Creso si riferisce all'antico re della Lidia, famoso per la sua incredibile ricchezza. Nel linguaggio figurato, il termine viene usato per descrivere una persona estremamente ricca o fortunata, spesso simbolo di abbondanza e successo economico. È un modo evocativo per parlare di chi ha raggiunto un livello di prosperità straordinario, diventando esempio di opulenza. Un termine che racchiude il mito e il desiderio di ricchezza senza confini.

Come si scrive la soluzione Creso

Non riesci a risolvere la definizione "Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

O Otranto

