La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un ornamento per la groppa del cavallo' è 'Gualdrappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUALDRAPPA

Curiosità e Significato di Gualdrappa

La parola Gualdrappa è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gualdrappa.

Perché la soluzione è Gualdrappa? La gualdrappa è un rivestimento decorativo e protettivo che si mette sulla groppa del cavallo, spesso ornato con disegni o stemmi. Viene usata sia per motivi pratici che estetici, per mantenere pulito e proteggere il mantello del cavallo durante le competizioni o le parate. È un accessorio tradizionale e importante nel mondo equestre.

Come si scrive la soluzione Gualdrappa

Hai davanti la definizione "Un ornamento per la groppa del cavallo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

U Udine

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

