GRAMMO

Curiosità e Significato di Grammo

Perché la soluzione è Grammo? Il termine grammo indica una unità di misura della massa, equivalente a un millesimo di chilogrammo. È molto usato in cucina e nelle scienze per quantificare piccole quantità di sostanze. Conoscere il grammo permette di essere precisi nelle ricette e negli esperimenti. Insomma, è uno degli strumenti fondamentali per misurare con accuratezza.

Come si scrive la soluzione Grammo

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

O Otranto

