La definizione e la soluzione di 10 lettere: Mettere su qualche chilo. INGRASSARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Il Labrador retriever, conosciuto più semplicemente come Labrador, è una razza canina che risale almeno al 1830, quando i cani d'acqua di St. John allevati da coloni europei a Terranova furono introdotti per la prima volta e successivamente selezionati in Gran Bretagna. Il Labrador fa parte del gruppo dei Retriever, cani allevati e selezionati a partire dal XIX secolo. Cane di taglia media, di buon temperamento, intelligente, socievole, docile, tranquillo, eccellente nuotatore (anche grazie alla "palmatura" delle zampe), in origine è stato utilizzato soprattutto dai cacciatori come cane da riporto. La sua indole buona e il carattere ...

ingrassare (vai alla coniugazione)

far diventare grasso qualcuno per non ingrassare bisogna mangiare fiocchi di latte o latte scremato

Sillabazione

in | gras | sà | re

Pronuncia

IPA: /ingras'sare/

Etimologia / Derivazione

deriva da grasso

Citazione

Sinonimi

arrotondarsi, crescere di peso

( raro ) impinguirsi

impinguirsi ingrossare, aumentare, allargare, ingrandire, accrescere, arricchire, rimpinguare, impinguare, prendere peso

concimare, fertilizzare

lubrificare, ungere, oliare

(senso figurato) arricchirsi, prosperare

Contrari

dimagrire

fare deperire

(di abito) snellire, smagrire

inaridire, impoverire, impoverirsi, rovinarsi, isterilire

sgrassare

Contrari

dimagrire

Parole derivate

ingrassamento, ingrassarsi, ingrasso, ingrassatore

Proverbi e modi di dire