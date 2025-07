Un lago delle Dolomiti nei cruciverba: la soluzione è Braies

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un lago delle Dolomiti' è 'Braies'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAIES

Curiosità e Significato di Braies

Hai risolto il cruciverba con Braies? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Braies.

Perché la soluzione è Braies? Il termine Braies si riferisce al suggestivo lago delle Dolomiti, situato in Alto Adige, noto per le sue acque cristalline e il paesaggio mozzafiato. Questo luogo incantato rappresenta un angolo di paradiso immerso nella natura, perfetto per escursioni e relax. La sua bellezza unica lo rende una meta amata da chi cerca tranquillità e panorami spettacolari, simbolo della magia delle Alpi italiane.

Come si scrive la soluzione Braies

La definizione "Un lago delle Dolomiti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

A Ancona

I Imola

E Empoli

S Savona

