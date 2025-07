Un celebre Giulio... in latino nei cruciverba: la soluzione è Caesar

CAESAR

Curiosità e Significato di Caesar

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Caesar, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Caesar? Caesar era un celebre generale e dittatore romano, il cui nome è diventato sinonimo di potere e autorità. La parola deriva dal suo cognomen, e oggi viene utilizzata per indicare un sovrano o leader supremo. Inoltre, Caesar è anche noto come il famoso tipo di insalata con pollo e dressing. Un nome che ancora oggi evoca grandezza e influenza storica.

Come si scrive la soluzione Caesar

Hai davanti la definizione "Un celebre Giulio... in latino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

E Empoli

S Savona

A Ancona

R Roma

